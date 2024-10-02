شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المناظرة بين نائبى مرشحى الرئاسة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت المناظرة بين "تيم والز" حاكم ولاية مينيسوتا ونائب مرشحة الحزب الديمقراطى كامالا هاريس ونظيره "جى دى فانس" عضو مجلس الشيوخ ونائب المرشح الجمهورى دونالد ترامب، ومن المنتظر أن تستمر المناظرة 90 دقيقة وتستضيفها استوديوهات قناة CBS الأمريكية.
ويسمح لكل نائب بالتحدث لمدة دقيقة للرد على نظيره، وتعقد المناظرة بنفس قوانين وقواعد المناظرة التى جمعت بين كامالا هاريس ودونالد ترامب الشهر الماضى.
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