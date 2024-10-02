بدء المناظرة بين نائبى مرشحى الرئاسة الأمريكية

القاهرة - سامية سيد - بدأت المناظرة بين "تيم والز" حاكم ولاية مينيسوتا ونائب مرشحة الحزب الديمقراطى كامالا هاريس ونظيره "جى دى فانس" عضو مجلس الشيوخ ونائب المرشح الجمهورى دونالد ترامب، ومن المنتظر أن تستمر المناظرة 90 دقيقة وتستضيفها استوديوهات قناة CBS الأمريكية.

محمد يوسف

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