شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعاقب القانون النصب باستخدام السحر والشعوذة بعد واقعة مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

تندرج ممارسة أعمال الدجل والشعوذة تحت تهمة النصب طبقا للقانون، حيث إنه طبقا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات، تكون مدة العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات مع الشغل، وذلك بعد ضبط المتهمين بالنصب على اللاعب مؤمن زكريا بممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقله عدد من القنوات، متضمنا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبد الغنى، الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة) "تم ضبطهم عدا نجله".