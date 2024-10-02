شكرا لقرائتكم خبر عن والز عن ترامب: "خطر" ولا يهتم بحلفائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المرشح الديمقراطى لمنصب نائب الرئيس تيم والز خلال المناظرة التي جمعته فجر الأربعاء مع منافسه الجمهورى "جى دى فانس" أنه يعتبر قدرة إسرائيل للدفاع عن نفسها "أولوية"، وتلك الأولوية تشمل إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات "والز" للإجابة عن سؤال يتعلق بالهجوم الإيراني في مساء الثلاثاء ضد إسرائيل.

ووصف والز المرشح الجمهورى "ترامب" بأنه "خطر"، مستشهدا بتصريحات لمستشاره السابق للأمن القومى وكبير موظفيه السابق، بالإضافة إلى وزير دفاعه في فترة توليه الرئاسة بين عامي 2016 و2020.

وتطرق "والز" إلى تصريح لمنافسه "جى دى فانس" في عام 2016 وصف فيه "ترامب" بأنه "غير مؤهل للحكم".

وأضاف: "نحتاج قائداً يفهم أن حلفائنا مهمون. حين يرى حلفائنا ترمب يتحول إلى بوتين وكوريا الشمالية، نحن سنبقى ملتزمون بحلفائنا، وستكون هناك عواقب حين يتعرض حلفائنا لهجوم".

بدأت المناظرة بين "تيم والز" حاكم ولاية مينيسوتا ونائب مرشحة الحزب الديمقراطى كامالا هاريس ونظيره "جى دى فانس" عضو مجلس الشيوخ ونائب المرشح الجمهورى دونالد ترامب في فجر الأربعاء، ومن المنتظر أن تستمر المناظرة 90 دقيقة وتستضيفها استوديوهات قناة CBS الأمريكية.

يدير المناظرة كل من نورا أودونيل، المذيعة ومديرة التحرير في CBS News، ومارجريت برينان، مقدمة برنامج Face the Nation وكبيرة مراسلي الشؤون الخارجية.