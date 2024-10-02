شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الثانوية تحذر الطلاب: الغياب يؤثر على درجات أعمال السنة والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المدارس الثانوية تحذيرات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، مشددة على أن الغياب وتجاوز النسبة المقررة سوف يؤثر على درجات أعمال السنة والتى تصل إلى 40%.

وأكدت المدارس الثانوية أن الغياب من المدرسة سيؤثر على درجات أعمال السنة وسوف يتم بعد ذلك إرسال إنذارات بالغياب، ومن يتعدى نسبة الغياب سوف يصدر له قرار فصل من المدرسة، مشددة على أنه بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم سيتم إرسال لجان متابعة من يوميا من قبل الإدارة والمديرية والوزارة، لمتابعة غياب الطلاب، مؤكدا أن الغياب سيؤثر على درجات المواظبة والسلوك وسوف يتم الفصل لم تعد أيام الغياب القانونية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15%.

وأشارت إلى أن توزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، مضيفة أنه بالنسبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي (الأول – الثاني)، سوف تستهدف نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله ويحصل الطالب على 30% من الدرجة الكلية للمادة، وبذلك يكون إجمالي الاختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد 60% من الدرجة الكلية للمادة.

وفيما يتعلق بأعمال السنة، أوضحت الوزارة أنها تتضمن السلوك والمواظبة بنسبة 10%، وكشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40 % من الدرجة الكلية للمادة.

ويتم احتساب مجموع درجات الطالب في المادة الواحدة من خلال ضرب حساب متوسط درجة الطالب فى النهاية العظمى للمادة وقسمتهم على 100.