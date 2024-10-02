شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الضمان لمحصول القطن فى الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مصر انطلاق موسم جنى القطن لعام 2024، وهو حدث اقتصادى وزراعى مهم يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، وهذا الموسم يحمل آمالا جديدة للمزارعين والحكومة على حد سواء، حيث يتطلع الجميع إلى تحقيق عوائد وفيرة وتعزيز مكانة القطن المصرى فى الأسواق العالمية.

كما يمثل هذا المحصول أيضا أهمية بالنسبة للاقتصاد القومى فهو محصول استراتيجى تعتمد عليه الكثير من الصناعات، سواء الغزل والنسيخ والملابس أو صناعة الأعلاف أو الصناعات الغذائية فضلاً عن قيمته التصديرية خاصة إذا ما تحقق له قيمة مضافة.

وعلى مر السنين عرف القطن المصرى بسمعته العالمية الطيبة خاصة من الأقطان طويلة التيلة والتى تشتهر بها مصر، نظرا لجودتها ونعومتها ومتانتها، فضلا عن الإنتاجية العالية منها.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1- دفع تأمين دخول المزاد مليون جنيه .

2- يحصل المزارعين على أموالهم على كارت الفلاح.

3- سعر الضمان 10 آلاف للوجه القبلى و12 للبحرى، العام السابق كان أول سعر ضمان حقيقى للقطن من 29 عاما من 1994 كان سعر الضمان 4.5 الاف وجه قبلى 5.5 آلاف وجه بحرى وصل فى المزاد 12الف 720 جنيه بمزاد الفيوم.