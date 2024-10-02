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بايدن: الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، أن الولايات المتحدة  الأمريكية تدعم إسرائيل بشكل كامل بعد الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يبدو أن الهجوم هُزم وأصبح غير فعّال وهذا دليل على القدرة العسكرية الإسرائيلية والجيش الأمريكي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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