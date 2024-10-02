شكرا لقرائتكم خبر عن 94% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جريمة الإتجار في الأعضاء البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة الإتجار في الأعضاء البشرية، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة الإتجار في الأعضاء البشرية.

وأيد 94% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الإتجار في الأعضاء البشرية، بينما عارض 6% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الإتجار في الأعضاء البشرية.