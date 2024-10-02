شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: استمرار دعم أمريكا وبريطانيا لإسرائيل يضع مصالحهما بالمنطقة تحت دائرة النار والان مع تفاصيل الخبر

قالت جماعة الحوثى قبل قليل، أن استمرار دعم أمريكا وبريطانيا لإسرائيل يضع مصالحهما فى المنطقة تحت دائرة النار، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكانت جماعة الحوثى قد أعلنت فى وقت سابق، عن قصف دولة الاحتلال الإسرائيلي بثلاثة صواريخ مجنحة وحققت أهدافها.

كما أعلنت جماعة الحوثيون، عن أنها لن تتردد فى توسيع عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ولبنان.