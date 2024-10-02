شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مصرى سويدى لبحث تنمية مهارات شباب الأطباء بالمستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير هوكان إيمسجورد سفير مملكة السويد بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

تناول اللقاء مناقشة العديد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك، وخصوصًا في مجال الأورام وتنمية مهارات شباب الأطباء بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين الجانبين.

شهد اللقاء عقد عدة اجتماعات مع بعض الشركات السويدية المتخصصة في تطوير المشاريع ونقل الخبرات السويدية.

كما تم عقد اجتماع مع شركة تعد أحد أجهزة شركات العلاج الإشعاعي العالمية، فضلًا عن عقد لقاء موسع مع ممثلي شركة لمناقشة تنظيم الدورة القادمة من فاعليات مسابقة Oncolympics.

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عنانى مستشار وزير التعليم العالي لشؤون السياسات الصحية، والدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد القومي للأورام، والدكتور حاتم أبو القاسم مقرر اللجنة التنفيذية لمستشفى 500 500، والدكتور محمد زكي مساعد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.