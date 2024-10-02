شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات لوزير الطيران تتعلق بالقابضة للمطارات والملاحة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عدة قرارات للدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، تتعلق بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها (الملاحة الجوية والمصرية للمطارات).

نص قرار وزير الطيران المدني، المنشور بالجريدة الرسمية، على استبدال نص المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، رقم 800 لسنة 2024، المتعلق برأس مال الشركة، ليتم تعديله كالتالي:

في المادة السادسة، تحدد رأس مال الشركة المرخص به بقيمة 10 مليار جنيه مصري، وحدد رأس مال الشركة المدفوع والمصدر بقيمة 5 مليار.

المادة السابعة، يتكون رأس مال الشركة المدفوع والمصدر من 52550000 سهم، قيمة كل سهم 100 جنيه مصري مملوكة بالكامل للشركة.

أما القرار الثاني رقم 801 لسنة 2024 الذي نشرته الجريدة الرسمية، ومتعلق بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، ينص على تعديل نصي المادتين (7،8) من النظام الاساسي للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

في المادة السادسة، تحدد رأس مال الشركة المرخص به بقيمة 5 مليار جنيه مصري، وحدد رأس مال الشركة المدفوع والمصدر بقيمة 22 مليار و200 مليون جنيه مصري لا غير.

المادة السابعة، يتكون رأس مال الشركة المدفوع والمصدر من 22 مليون سهم، قيمة كل سهم 100 جنيه مصري مملوكة بالكامل للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأكدت القرارات السابقة، لوزير الطيران المدني، على الإعمال بهذه القرارات من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

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