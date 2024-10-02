شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تبحث التعاون مع اتحاد الجامعات المتوسطية بالمجالات البحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه مارتشيلو سكاليزي مدير اتحاد الجامعات المتوسطية، بحضور الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هايدي بيومي مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة.

وبحث رئيس الجامعة خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات أعضاء الاتحاد في المجالات البحثية والأكاديمية وتبادل الزيارات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما تم خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون القائمة بالفعل بين الاتحاد جامعة القاهرة باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لهذا الاتحاد، وكذلك سبل توسيع نطاق التعاون المستقبلي بين الجامعة ونظيراتها من الجامعات المتوسطية.

واستعرض الدكتور محمد سامى عبد الصادق، الدور الريادي لجامعة القاهرة وجهودها في تقديم الخدمات المتكاملة للطلاب الوافدين، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات بين الجامعات في المنطقة الأورو-متوسطية وفي أفريقيا ومنطقة الشرق الاوسط في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة استضافت بقاعة أحمد لطفي السيد اجتماع ممثلي اتحاد الجامعات المتوسطية، وهو الاتحاد الذي يضم 168 جامعة من الجامعات التي تقع في أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط.