شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لشارع عزيز أباظة بالقاهرة لمدة 10 أيام.. التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ إستكمال أعمال تحويل خطوط الصرف الصحى المتعارضة مع تنفيذ أعمال بمحطة مترو أنفاق الزمالك، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع عزيز أباظة عند تقاطعه مع شارع يحيى إبراهيم على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (10 أيام) ليلاً ونهاراً اعتباراً من غد الخميس الموافق 3 أكتوبر، وسيتم تحويل الحركة المرورية للقادم من شارع عزيز أباظة يسلك يساراً شارع حسن عاصم فيميناً شارع البرازيل، وصولاً لشارع عزيز أباظة مرة أخرى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .