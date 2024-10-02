شكرا لقرائتكم خبر عن الثانى والأخير بـ2024.. تفاصيل كسوف الشمس الحلقى المرتقب خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

هواة الفلك على موعد خلال ساعات بالتحديد مع مساء اليوم مع آخر ظواهر الكسوف والخسوف خلال 2024، حيث تشهد الكرة الأرضية كسوف حلقى للشمس لن يشاهد فى مصر والمنطقة العربية.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل كسوف الشمس الحلقى المرتقب كما يلى:

- تتفق ذروته مع اللحظة التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446هـ.

- سوف يكون هذا الكسوف مرئياً في جنوب المحيط الهادي وتشيلي والأرجنتين وجنوب المحيط الأطلسي.

- يكون جزئياً في بعض أجزاء من أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية.

- لن يُرى في مصر ولا في المنطقة العربية.

- يستمر بكافة مراحله 6 ساعات و 4 دقائق.

الكسوف الحلقي أحد أنواع كسوف الشمس يحدث في بداية الشهر القمري عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس ولكن يبقى جزء خارجي من الشمس كحلقة تحيط بالقمر.

- عند الذروة العظمى للكسوف الحلقي سيكون القطر الظاهري للقمر أصغر بنسبة 6.4% من المتوسط ما يعني بانه غير قادر على تغطية الشمس تمامًا ولهذا السبب يُعَد هذا كسوفًا حلقيًا.

سيتمكن الراصدون في المناطق ضمن مسار الكسوف الحلقي الضيق عبر المحيط الهادئ والطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، من رؤية مرور القمر مباشرة أمام الشمس ولكن لن يغطيها بالكامل لأن القمر سيكون بعيدًا عن الأرض وحجمه الظاهري لن يكون كبيرا كفاية لذلك ستبقى حلقة مضيئة حول القمر تسمى "حلقة النور" ما يعني بأن هالة الشمس لن تكون مرئية.

- خارج مسار الكسوف الحلقي سوف يرصد الكسوف في شكله الجزئي في مساحة شاسعة تشمل المحيط الهادئ وجنوب أمريكا الجنوبية في الأرجنتين وأوروغواي و باراغواي وأجزاء من بوليفيا و البيرو والبرازيل وحتى أجزاء من القارة القطبية الجنوبية.

- المناطق الأقرب لمسار الكسوف الحلقي ستشهد كسوف جزئي بنسبة أكبر ولكن تقل النسبة كلما ابتعدنا عن ذلك المسار.

هذا الكسوف للشمس هو الثاني والأخير سنة 2024.