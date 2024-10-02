شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أعراض الإصابة بمرض الزهايمر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل اليوم وزارة الصحة والسكان باليوم العالمى للمسنين، حيث تولى الوزارة اهتماما كبيرا بالمسنين، وتوفير الخدمات الصحية لهم .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الزهايمر يصيب الجزء الخاص باللغة والذاكرة وتمثلت الأعراض فى:

1- الشعور بالارتباك.

2- تكرار الكلام.

3- فقدان الذاكرة.

4 - انخفاض القدرات العقلية.

ودعت وزارة الصحة والسكان للنزول للكشف والاطمئنان على الصحة ضمن حملة 100 يوم صحة بالمجان

ويمكن الاستفسار عن خدمات مبادرة 100 يوم صحة على الرقم 15335 .