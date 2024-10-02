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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أعراض الإصابة بمرض الزهايمر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 02 أكتوبر 2024 10:50 ص
تحتفل اليوم وزارة الصحة والسكان باليوم العالمى للمسنين، حيث تولى الوزارة اهتماما كبيرا بالمسنين، وتوفير الخدمات الصحية لهم .
وقالت وزارة الصحة والسكان إن الزهايمر يصيب الجزء الخاص باللغة والذاكرة وتمثلت الأعراض فى:
1- الشعور بالارتباك.
2- تكرار الكلام.
3- فقدان الذاكرة.
4 - انخفاض القدرات العقلية.
ودعت وزارة الصحة والسكان للنزول للكشف والاطمئنان على الصحة ضمن حملة 100 يوم صحة بالمجان
ويمكن الاستفسار عن خدمات مبادرة 100 يوم صحة على الرقم 15335 .
الزهايمر
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