شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع: نستهدف تعزيز قدراتنا التصنيعية والتصدير والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه يهدي النجاح في حصول مصنع سيماف التابع للهيئة،علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS طبقا للمواصفة الدولية في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع، للرئيس عبد الفتاح السيسى، معاهدا بذل كل جهود التحديث والتطوير وزيادة معدلات الانتاج، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز القدرات التصنيعية، على العمل بفكر عالمي وزيادة الانتاجية، وتلبية كافة احتياجات وزارة النقل و الحكومة، وزيادة قاعدة العملاء المحليين والدوليين، مما يساهم فى زيادة فرص التصدير.



جاء ذلك في احتفالية خاصة بالهيئة العربية للتصنيع، بحصول مصنع سيماف التابع للهيئة،علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS طبقا للمواصفة الدولية في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع، مما يؤهلها بقوة للمنافسة والتصدير للخارج وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتعظيم شعار (صنع في مصر) محليا ودوليا.

ووجه رئيس العربية للتصنيع، الشكر لوزارة النقل في دعمها الدائم لكافة اوجه التعاون المشترك، و تنفيذ مشروعات السكك الحديدية، كما وجه الشكر لشركة الشرق الأدنى للخدمات والتنمية المستدامة، و شركة TUV SUD العالمية وتعاونهما بما قدموه من خبرات متميزة للحصول على الشهادة.



يذكر أن فعاليات الحفل يشهدها اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من المسئولين بالدولة، والسفراء، والقطاع الخاص، وممثلي كبري الشركات العالمية،المتخصصة في صناعات السكك الحديدية.



