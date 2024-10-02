شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يشيد بأداء المراقبة الجوية لإدارة المجال الجوى بكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني بالأداء المتميز والاحترافية العالية لضباط المراقبة الجوية في إدارة الحركة الجوية، والتي شهدت تضاعف مفاجئ في عدد الرحلات الجوية نتيجة لإغلاق المجال الجوي في بعض الدول المجاورة وتحويل مسار العديد من رحلات شركات الطيران للمرور بالمجال الجوي المصري.

وأشار وزير الطيران، إلى مهارة الكوادر البشرية العاملة بمجال الملاحة الجوية، والتي أثبتت كفاءتها العالية في التعامل مع هذا الموقف الاستثنائي، حيث تمكنوا من إدارة حركة الطائرات بكل سهولة ويسر، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان، مؤكدًا على أهمية دور المراقبة الجوية في الحفاظ على سلاسة وانسيابية الحركة الجوية، وتوفير بيئة آمنة للمسافرين وشركات الطيران.

وتقدم وزير الطيران المدني بالشكر لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني على جهودهم الحثيثة فى الحفاظ على سلامة وراحة المسافرين وسرعة التعامل عقب تحويل مسار العديد من الرحلات الجوية القادمة من الأجواء المجاورة إلى مطارات جمهورية مصر العربية.