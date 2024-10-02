أخبار مصر

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، "رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة"، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

وجاء فيها: "يسعدني وهيئة الشرطة، بمناسبة الاحتفال بانتصار أكتوبر المجيد، أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق."

"لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها، وصار رمزًا متجددًا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة، التي خاضت وما زالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء. وسيظل هذا العبور العظيم مبعثًا للفخر والاعتزاز ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء. فكل عام ومصر كنانة الله في أرضه بخير ونماء، وتتجدد مع كل ذكريات أيام المجد الخالدات طاقات العمل والفداء، لتجتاز مصر، بقيادتكم الحكيمة، كل التحديات والصعوبات، وتنطلق للمزيد من التنمية والازدهار." وكل عام وأنتم بكل خير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أول عبدالمجيد صقر، "القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي"، وإلى الفريق أحمد فتحي خليفة، "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا