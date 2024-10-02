القبض على مُسجل يروج لشهادات دراسية مزورة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص في محافظة الشرقية بعد أن تخصص في نشاط إجرامي يتعلق بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

أكدت تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، أن الشخص المقبوض عليه، الذي يمتلك سجلاً جنائياً، مقيم في مركز شرطة الحسينية. وقد تبين أنه يزاول نشاطًا إجراميًا من خلال تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين الراغبين في الحصول على مؤهلات دراسية مزورة لإثباتها في بطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم بحوزته 5 أجهزة تستخدم في التزوير، وعدد من الصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة معدة للتزوير صادرة عن جهات مختلفة.

كما عُثر على 3 هواتف محمولة تحتوي على أدلة تؤكد تورطه في النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُعتقد أنه من متحصلات هذا النشاط.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.