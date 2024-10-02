العام القضائي الجديد.. رئيس مجلس الدولة يتفقد محكمة القضاء الإداري بالرحاب |صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أجرى المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم، جولة تفقدية بمقر محكمة القضاء الإداري في الرحاب، شرق القاهرة، في إطار بدء العام القضائي الجديد.

كان في استقباله المستشار حسام عميرة، رئيس محاكم القضاء الإداري، إلى جانب رؤساء دوائر المحكمة.

استهل المستشار أحمد عبود زيارته بتفقد قاعات المحاكم المختلفة وأرجاء المبنى، حيث قدّم التهنئة لمستشاري مجلس الدولة، مشيدًا بجهودهم المتميزة ودورهم الهام في ترسيخ العدالة وإنصاف المواطنين. دعاهم إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق العدالة الناجزة، التي تمثل هدفًا أساسيًا لمجلس الدولة. كما شملت الجولة زيارة غرف الموظفين والعاملين في المجلس، حيث قدّم لهم التهنئة بنفس المناسبة وأكد على أهمية دورهم في تحقيق العدالة وتيسير العمل القضائي.

حرص المستشار أحمد عبود على الاستماع إلى المتقاضين والمترددين على المبنى، مستفسرًا عن آرائهم وملاحظاتهم حول سير العمل داخل المحكمة.

وأشار إلى أن المجلس تحت قيادته يعمل جاهدًا لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الإجراءات على المواطنين. التكنولوجيا والرقمنة في خدمة العدالة أوضح رئيس مجلس الدولة أن المجلس يحرص على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة وآليات الرقمنة، مما يسهم في تسهيل سير العمل وتخفيف الأعباء عن المتقاضين. وأكد أن مجلس الدولة سيواصل العمل على تحسين آليات العمل لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل حصولهم على حقوقهم القانونية.