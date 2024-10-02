تطورات جديدة في واقعة "سحر مؤمن زكريا".. محامي المتهمين يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قال معتز السيوفي، محامي المتهمين في واقعة فبركة العثور على أعمال سحر خاصة بلاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، إن النيابة العامة، تجري الآن التحقيق مع المتهم الأخير بعد ضبطه، مساء أمس الثلاثاء.

كان قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم في واقعة فبركة سحر للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا في مقابر الإمام الشافعي بالخليفة.

كانت وزارة الداخلية كشفت حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناوله عدد من القنوات، متضمنًا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب السابق مجدي عبدالغني- بالخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تم تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه (عامل مدافن- مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة، تم ضبطهم.

وأفاد بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا، لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية، وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها، وكذا عروسة من القماش، بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبدالغني لإلصاق الواقعة به لكونهما شخصيات رياضية مشهورة.

كما ادعوا عثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًّا وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر، والذي قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ذلك.