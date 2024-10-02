شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن توصيات نتائج التقييم الوطنى لطلاب المدارس 2024.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، توصيات نتائج التقييم الوطني 2024 الذي تم إجراءه لطلاب الصف الأول الإعدادي، في اللغة العربية والرياضيات، في 22 محافظة على عينة قوامها 180 مدرسة، منها 135 مدرسة بالتعليم العام و45 معهد أزهرى: كالتالى:-

- ضرورة الاهتمام بتدريس مجال الكتابة في اللغة العربية من خلال تدريس الخط العربي والعمل على توفير معلمي الخط العربي، والحرص على وجود حصة أسبوعية لمادة الخط العربي، و تدريس التعبير الكتابي وتدريب الطالب على استراتيجيات بناء الجمل، والتعبير عن الأفكار وترابطها والتهجئة الصحيحة واستخدام عالمات الترقيم.

- تصميم وتنفيذ برامج تدريب تخصصية لمعلمي اللغة العربية على مهارات تدريس التعبير الوظيفي "كتابة الرسائل– تعبئة النماذج- إعداد الملخصات.. الخ" وكيفية ممارسة المهارات اللغوية في الواقع الذي يعيشه الطالب.

- ضرورة تعديل الطريقة المتبعة في تقييم مادة اللغة العربية في ضوء الاهتمام بمستويات الفهم والتطبيق والإبداع.

- ضرورة مراجعة مناهج اللغة العربية في التعليم الأزهري وتضمينها ببعض النصوص المعلوماتية.

- ضرورة تضمين مقرر الرياضيات في بداية المرحلة الإعدادية موضوعات لمراجعة قراءة وكتابة الإعداد والعمليات عليها والعلاقات بينها وطرق تمثيلها، مع العناية بتطوير طرق التدريس لتنفيذ المهارات الإجرائية في المواقف الحياتية والانتقال من المحسوس إلى المجرد بطريقة سلسة.

- دعم البنية التحتية والتجهيزات والموارد المادية والمصادر التعليمية والتسهيلات وشبكات الانترنت اللازمة للعملية التعليمية بالمدارس الإعدادية على مستوى الجمهورية وخاصة في مدارس الريف، وعلى وجه الخصوص بمحافظتي: أسوان، وبنى سويف.

- تفعيل وحدات التدريب بالمدارس وتوجيه عملها ليشمل تقديم برامج تدريبية متخصصة على استراتيجيات التدريس وأساليب التقييم لكل موضوع يتم تدريسه.

- الاستفادة من بعض التجارب الناجحة في المدارس الخاصة فيما يتعلق بعادات التعليم الجيدة وأداء الواجبات المنزلية وإدارة الوقت وتعلم مهارات حياتية مثل: القيادة وإدارة الموارد ومشاركة الوالدين الفاعلة في تعليم أبنائهم، وتأهيل المعلمين على رأس العمل، ووجود حوافز للطالب.

- الاستفادة من بعض التجارب الناجحة في مدارس الحضر فيما يتعلق بأدوار القيادة ومهارات التواصل والتوجهات الإيجابية وحصص الدروس النموذجية.

- ضرورة إجراء التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات للصف الأول الإعدادي بشكل دوري كل 3 سنوات ليضع أمام المسئولين ومتخذي القرار المعلومات الصادقة والموثقة عن الوضع الراهن، من أجل المساهمة في تطوير خبرات التعليم والتعلم بشكل دوري.