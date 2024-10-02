شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يكرم طلاب طب أسنان الأزهر الفائزين فى مسابقة كلية الجراحين الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرَّم المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، طلاب كلية طب الأسنان بـ جامعة الأزهر الفائزين في المسابقة الدولية لكليات طب الأسنان، التي نظمتها كلية الجراحين الملكية بإدنبرة بإنجلترا، وعُقدت في جامعة نيو جيزة بالقاهرة.

وأشاد فضيلة الإمام الأكبر بمستوى الطلاب وتميزهم وحصولهم على مراكز متقدمة في المسابقة، داعيًا جميع طلاب الأزهر إلى المشاركة في المسابقات الدولية وإظهار مواهبهم وقدراتهم وقوة مناهج الأزهر ومنظومته الأخلاقية والتعليمية، وبيان أن طلاب الأزهر متميزون في جميع المجالات، وليس في المجالات الدينية فحسب، راجيًا لهم ولجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

وحصل الطالب يوسف صلاح محمود مشالي على المركز الثاني، بينما حصل الطالب عمر تاج الدين أبو الوفا محمد على المركز الرابع، في حين حصل الطالب محمد أسامة عبد الرحيم على المركز الخامس، وحصل الطالب عبد الله محمود محمد أمين على المركز السادس.