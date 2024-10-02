شكرا لقرائتكم خبر عن منسق حياة كريمة بالجيزة عن مبادرة اللحوم المخفضة: مستمرون فى تغطية أماكن أكبر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد شعيب منسق عام حياة كريمة بالجيزة، إن مبادرة المؤسسة لدعم اللحوم البلدية والمستوردة، تأتي في إطار سعيها الدائم والمستمر لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المبادرة تطرح اللحوم على 3 مستويات، اللحوم البلدية الطازجة ذبح اليوم سعر الكيلو 310 جنيهات، واللحوم البلدية المبردة بالمنافذ المتنقلة بسعر 210 جنيهات، واللحوم البتلو المستوردة بسعر 185 جنيهًا.

وتابع أنهم منتشرون في محافظة الجيزة في نطاق أماكن تختلف وتتنوع بشكل يومي، إذ وصلت منافذهم لمناطق عديدة مثل منطقة الملك فيصل، والمنيب، وإمبابة، وشارع البحر الأعظم، ومنشأة القناطر، والصف، وأبو النمرس، مؤكدًا استمرارهم في تغطية أماكن أكبر خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن مؤسسة "حياة كريمة" أطلقت مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مدعمة، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصًا على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وبدأت المؤسسة بتطبيق المبادرة فى محافظات الإسماعيلية والشرقية والقاهرة والجيزة، إذ تم افتتاح منافذ بيع لحوم بلدي بأسعار تنافسية تقل كثيرًا عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، لمواجهة جشع التجار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.