شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى الوراق عن مبادرة حياة كريمة: وفرت اللحوم بأسعار مخفضة وياريت تستمر والان مع تفاصيل الخبر

شهد منفذ حياة كريمة لبيع اللحوم والدواجن بحي الوراق في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، إذ طرح كيلو اللحمة المجمدة بسعر 185 جنيهًا، وكيلو الفراخ المجمدة بـ112 جنيه.

وعبرت "أمل"، إحدى القاطنات بشارع ترعة السواحل في الوراق، عن سعادتها بالمبادرة، قائلة: "سعيدة بمبادرة حياة كريمة ودعمها أهالي المنطقة، وفرت لينا اللحوم بأسعار مخفضة في متناول الجميع، وياريت تستمر".

وقال مصطفى أحمد مصطفى، متطوع بمبادرة "حياة كريمة" في الوراق، إن منفذ حياة كريمة لبيع اللحوم والدواجن، وفر، اليوم، كيلو اللحمة بـ185 جنيهًا، لتخفيف الأعباء عن المواطنين تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة طرحت اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وأطلقت المؤسسة، اليوم، 4 منافذ متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في مناطق، شملت: (الوراق، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر، وأطفيح)، إذ تم طرح اللحوم المجمدة بسعر 185 جنيهًا، والفراخ المجمدة بـ112 جنيه للكيلو.

وشهدت المنافذ لليوم الخامس على التوالي إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، لشراء احتياجاتهم من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بعد وصولها لمناطق عديدة نطاق المحافظة، شملت: (أرض اللواء، والملك فيصل، ومدينة الجيزة، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والصف، وأطفيح).