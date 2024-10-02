شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: مقتل عسكرى ثالث من وحدة الكوماندوز الإسرائيلية فى معارك جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت القناة 12 الإسرائيلية اليوم عن مقتل عسكرى ثالث من وحدة الكوماندوز الإسرائيلية إيجوز فى معارك جنوبى لبنان.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن وحدات كوماندوز خاصة من الجيش الإسرائيلي دخلت إلى لبنان، في أول توغل بري إسرائيلي بلبنان منذ 2006.

وأوضحت أن العملية تمت بدعم من من سلاح الجو وقوات المدفعية، وأشارت المصادر إلى أن قوات من سلاحي البحرية والجو متأهبة للتدخل إذا إقتضت الضرورة.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن غزو إسرائيل البري في لبنان يبدو أنه قد بدأ.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن قوات الجيش بدأت عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي بيان، إن الهجوم البري في جنوب لبنان، والذي أطلق عليه عملية "السهام الشمالية"، سيستمر في وفقاً لتقييم الوضع، وبالتوازي مع "القتال في غزة، وفي ساحات أخرى".