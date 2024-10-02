شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض إنجازات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بمؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام، ورئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، تم اطلاق التحالف العالمى لمرضى الأورام والذى يهدف لجمع قادة العالم وممثلى الجمعيات العالمية والمحلية و خبراء علاج الأورام لدعم جهود القضاء على السرطان و تسخير الامكانيات و الخبرات المتاحة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لجميع المرضى على مستوى العالم دون تمييز.



مناقشات على هامش مؤتمر الجمعية العامة للامم المتحدة

وعلى هامش المؤتمر استعرضت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المؤشرات والانجازات الملموسة حتى الآن المتمثلة فى الكشف على أكثر من 22 مليون سيدة، و تشخيص وعلاج ما يقارب من 30 ألف سيدة بجانب تطوير البنية التحتية لمعامل الباثولوجى ومراكز الأشعة وتدريب القوى البشرية، كما أشاد حميع الحضور بما تم انجازه حتى الآن في مصر بالأخص في مجال مكافحة سرطان الثدى، ودراسة امكانية تبنى المبادرة الرئاسية كمثال يحتذى به بالأخص بالدول ذات الامكانيات المحدودة والكثافة السكانية العالية مما يساعد فى وصول خدمات التشخيص و العلاج للأورام لأكبر عدد من المرضى على مستوى العالم مع مراعاة التكلفة الاقتصادية.



د هشام الغزالى خلال الجلسات

من جانبه، قال الدكتور هشام الغزالى في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، إنه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة تم عقد عدد من الاتفاقيات للتعاون مع الدول الأفريقية والمهتمين بالقطاع الصحى و أبدى استعداد مصر على مساعدة حميع الدول المجاورة و الأفريقية في وضع استراتيجية للتغلب على السرطان بناء على توجيهات القيادة السياسية بدعم الجهود العالمية فى مكافحة السرطان و رفع مستوى الخدمات الصحية .



تعاون مصر مع الدول الافريقية ومنظمة الصحة العالمية

كما عقد العديد من اللقاءات مع ممثلى منظمة الصحة العالمية و الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بجانب مستشارين البيت الأبيض لمكافحة السرطان و ممثلى الاتحاد الأوروبى و ممثلى الاتحاد العالمى لصحة المرأة لدعم الجهود المصرية في الاستراتيجية القومية لمكافحة السرطان وتحقيق الاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة و الاستثمار فى العنصر البشرى.

شارك بالمؤتمر العالمى العديد من رؤساء و قيادات و ممثلى القطاع الصحى على مستوى العالم على رأسهم أسال ساياس، المستشار الأول لبرنامج البيت الأبيض لمكافحة السرطان، وفيفيك سوبيا، رئيس قسم تطويرالأدوية في المرحلة المبكرة في معهد سارة كانون للأبحاث، و مفوض التجارة السابق بالإتحاد الأوروبي.

