شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: لن نتردد فى دعم الدفاع عن إسرائيل وشركائها بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إن واشنطن لن تتردد فى حماية قواتها ومصالحها بالشرق الأوسط ودعم الدفاع عن إسرائيل وشركائها بالمنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وأكد أوستن إدانته للعمل العدوانى الفظيع من جانب إيران وندعوها إلى وقف أى هجمات أخرى، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط اعترضت أمس عدة صواريخ أطلقتها إيران باتجاه الكيان المحتل.

وقالت إسرائيل إن الهجوم الصاروخى الذى شنته إيران ضدها مساء الثلاثاء، كان "الأكبر على الإطلاق فى تاريخ إسرائيل".

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية عن متحدث باسم السفير الإسرائيلى لدى الأمم المتحدة، دانى دانون، قوله، "نفذت إيران الليلة أكبر وأعنف هجوم صاروخى ضد دولة إسرائيل فى تاريخها. نحن مستعدون وجاهزون دفاعيا وهجوميا".

ودعا دانون إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، من أجل مناقشة هجوم إيران "غير المسبوق".

وقال عبر حسابه بمنصة X: "سنفعل كل ما يلزم من أجل حماية مواطنى إسرائيل. ستتحمل إيران التبعات المؤلمة لهجومها".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد، الثلاثاء، أن إيران ارتكبت "خطأ جسيما" بقصفها بلاده بوابل من الصواريخ البالستية، متوعدا بأنها "ستدفع ثمن" هذا القصف.