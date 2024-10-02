شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 7 ضباط وجنود فى معارك جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 7 ضباط وجنود فى معارك جنوبى لبنان.

وتشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة من الأراضى اللبنانية، وتستهدف بشكل مباشر الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وفجر الاربعاء قالت وزارة الصحة اللبنانية، فى بيان صدر عن مركز عمليات طوارئ أن غارات العدو الإسرائيلى فى الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت فى حصيلة إجمالية إلى استشهاد 55 شخصا وإصابة 156 بجروح.

وقد أعلن حزب الله فى وقت سابق، التصدى إلى تحركات برية لقوات الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة البساتين الحدودية.