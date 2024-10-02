مصطفى الفقي: علاقة مصر مع إيران وإسرائيل وحزب الله تحتاج مراجعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من القامات الفكرية لمناقشة القضايا الحيوية التي تشغل الساحة السياسية والاجتماعية في مصر.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن السياسة الخارجية المصرية تُعتبر واحدة من أفضل إيجابيات الدولة، مشيرًا إلى قدرة مصر على البقاء بعيدًا عن الصراعات.

ونوه الفقي بأن العلاقات مع إيران وإسرائيل وحزب الله تحتاج إلى مراجعة، حيث قال: "إيران لديها أجندة فارسية، وإسرائيل هي إسرائيل بكل جرائمها التي يعترف بها الغرب نفسه، فالعالم كله يدين إسرائيل".

واعتبر أن العلاقة مع المقاومة الفلسطينية بشقيها بحاجة أيضًا للمراجعة، وكذلك العلاقة مع حزب الله، التي تتسم بحساسيات تاريخية.

وقال: "الدولة المصرية هي الأكبر سكانًا والأقوى جيشًا، فمصر لا تزال حتى الآن الدولة الشريفة القوية القادرة على مواجهة الصعاب ولا تنظر إلى صغار الأمور".

وأشار الفقي إلى أهمية بناء الداخل، مشيدًا بحرص واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة الأحداث الخارجية، حيث أشار إلى أن التحالفات في العالم قد تغيرت فعليًا.

وفي تعليقه على ارتفاع الأسعار، أوضح الفقي أن البعض يفسر ذلك برفض السياسات، مشددًا على أن هذه الارتفاعات لا تعكس بالضرورة التقدم أو التخلف لدى الدول.

كما استنكر الفقي الموقف الأحادي لإثيوبيا فيما يتعلق بمليء سد النهضة، قائلًا: "هناك مكتوب سوف نورثه للأجيال القادمة عن سد النهضة، فالرضوخ لهذا الوضع سيفتح الباب لافتتاح أكثر من سد".