لقاء مدبولي بالمفكرين.. أسامة الغزالي حرب: توجد طبقية في نظام التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القامات الفكرية لاستعراض القضايا الحيوية التي تشغل الساحة.

خلال اللقاء، أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب، أن التعليم في مصر يمثل مصدر قلق كبير، مشيرًا إلى وجود طبقية في نظام التعليم.

ولفت الغزالي إلى أن فئة قليلة من المصريين تستفيد من التعليم المتميز، مثل التعليم في المدارس الفرنسية والألمانية، بينما يعاني الأغلبية من تدني مستوى التعليم، قائلًا: "لدي حفيدتين في مدرسة إنجليزية راقية، لكنهما لا تمثلان سوى 2 أو 3% من الشعب المصري."

وأضاف الغزالي: الغالبية العظمى من التلاميذ في المدارس الحكومية في حالة يرثى لها، وهذا يثير قلقي.

وأكد أنه على الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن الاستثمارات في البنية التحتية، مثل المونوريل، لا تعكس الاهتمام الحقيقي بالتعليم، قائلاً: "المونوريل الذي يسير عندنا في التجمع الخامس، كل عمودين فيه يبنوا مدارس، وأنا أريد مدرسة بالمعنى الحقيقي يتعلم فيها التلاميذ".

وتابع: "عندما أتحدث عن التعليم، لا أرى فقط الطلاب في المدارس المتميزة، بل أرى معاناة الأمهات مثل من تعمل معي، التي تكافح لتعليم أولادها، قائلًا:في اللحظة التي دخلوا فيها المدرسة بدأوا يتوزعون على المجموعات الدراسية والمدرسين الذين يستنزفون دم قلبها، ويشمل هذا 90 % من المدارس الأميرية المصرية".

وأكد الغزالي أن معظم المدارس الأميرية المصرية تعاني من مشكلات كبيرة، مما يتطلب تحسينًا عاجلًا في المنظومة التعليمية، مضيفًا أن التعليم يستحق الكثير من الاهتمام والموارد.