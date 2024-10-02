شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقى: استماع الحكومة للسياسيين سنة حميدة والمصارحة مهمة جدا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى الفقى خلال جلسة مجلس الوزراء إن الاستماع للسياسيين هي سنة حميدة والمصارحة مهمة جدا.



وأضاف أن قضية مصر تاريخيا في ذهن العالم كله أنها دولة تبيع سياسة وتشترى اقتصاد، طول عمرها تبيع فكرة الدور القومى الاقليمى فكرة المكانة الإقليمية وتوظف هذا لخدمتها فهى دولة رغم ثرائها التاريخى ومكانتها المرموقة المعروفة ليست دولة سيولة مالية ولديها انفجار سكانى ضخم يبتلع كل مخرجات التنمية.



وأكد أن العالم يصنف مصر بطريقته، والدبلوماسية الغربية ترى أن مصر بلد لا يجب أن تغرق ولا يجب أن يطفو أن يظل على سطح الماء حيا لأنه إذا سقط سقطت المنطقة، وإذا ارتفع امتد يده شرقا وغربا مثلما حدث في عهد محمد على وجمال عبد الناصر وهذا موجود في العقل الغربى ومهم جدا أن نعرف رؤية الآخرين لنا، أما العالم العربى فلديهم تركيبة غريبة جدا قدر كبير جدا من حب مصر وتقدير مصر وشعب مصر وأرض مصر وذكريات مصر التاريخية لدورها في بناء هذه الدول ولكن شب الصغار على الطور وبدأ يشعر الجميع أن لهم نفس الحقوق ونفس المكانة.