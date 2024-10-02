شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بدراوى: سعيد بالتعديلات الضريبية.. وهذه هى مطالبى من رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، أنا سعيد بما يقوله الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأنه فى عام 2030 ستكون الطاقة النظيفة بنسبة 42% فى مصر، مقدما التحية له، مبديا سعادته بالحديث عن التعديلات الضريبية.

وأضاف حسام بدراوى، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعدد من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، أنه من الجميل أيضا الحديث عن حل مشاكل القطاع الخاص الخاصة بالإقراض والاقتراض.

وطالب بدراوى رئيس الوزراء بزيادة سعة صدر الإعلام فى حرية التعبير، خاصة أنهم يعملون فى النقد البناء وليس الهدام، لأن حرية التعبير جزء أساسى فى نجاح مصر الفترة المقبلة،قائلا:"كما أتمنى أن تمدونا ككتاب ومفكرين بالمعلومات حتى نتحدث عنها والكتابة عن الإنجازات".

كما طالب حسام بدراوى من رئيس مجلس الوزراء تطبيق مواد الدستور التى لم يتم تطبيقها، لافتا إلى أن تطبيق اللامركزية فى التعليم والصحة ليس بالأمر الصعب وسيحقق فوائد كبيرة فى بناء كوادر لا مركزية فى اتخاذ القرار.

وأشار حسام بدراوى إلى أنه لا يوجد توازن بين السلطات، وأن السلطة التنفيذية فى مصر هى الغالبة الحاكمة، مطالبا رئيس الوزراء بإحياء مشروع الجيلوتين وهو مشروع إرادة للتخلص من 50% من الإجراءات الإدارية المعوقة للعمل.



