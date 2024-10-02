شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: تدمير 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بصواريخ موجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، تدمير 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس اللبنانية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلى، زاعما: "لدينا القدرة على ضرب كل نقطة بالشرق الأوسط".

من جانبها، قالت مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: "سنواصل دعم إسرائيل ونؤكد حقها في الدفاع عن نفسها، وسنواصل جهودنا لإنهاء الحرب في غزة ولبنان".

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية، أن روسيا تطلب من رعاياها عدم السفر إلى إيران في الوقت الحالي.