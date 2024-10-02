شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: 1.2 مليون لبنانى نزحوا بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلى الوحشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن نحو 1.2 مليون لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن حزب الله اللبناني، استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ، بين مسجاف عام وكفر جلعادي وتحقيق إصابة مباشرة‏.

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك دوي لصفارات الإنذار في أفيفيم وغيرها من مستوطنات الجليل.