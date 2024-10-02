شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 8 جنود فى معارك جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، مقتل 8 جنود فى المعارك بجنوب لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوصول 39 جريحا من جبهة لبنان إلى المستشفيات لتلقي العلاج منذ فجر اليوم بينهم 3 حالات خطيرة.

وقال إعلام إسرائيلي، إن 5 جنود أصيبوا بجروح خطيرة خلال كمين للفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية.

في السياق، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف مروحية إسرائيلية بصاروخ أرض جو، في أجواء ‏مستوطنة بيت هلل وإجبارها على المغادرة على الفور.