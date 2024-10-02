شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 8 جنود فى معارك جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، مقتل 8 جنود فى المعارك بجنوب لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوصول 39 جريحا من جبهة لبنان إلى المستشفيات لتلقي العلاج منذ فجر اليوم بينهم 3 حالات خطيرة.
وقال إعلام إسرائيلي، إن 5 جنود أصيبوا بجروح خطيرة خلال كمين للفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية.
في السياق، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف مروحية إسرائيلية بصاروخ أرض جو، في أجواء مستوطنة بيت هلل وإجبارها على المغادرة على الفور.
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