"عايز يسرق شقتهم".. تجديد حبس نجل حارس عقار متهم بطعن شخص وزوجته بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة شقة في التجمع الأول.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من مستشفى بالقاهرة الجديدة تفيد استقبالها شخص وزوجته مصابين بآلة حادة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وتبين إصابتهم من شخص حاول سرقة شقتها بالقاهرة الجديدة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم هو نجل حارس عقار، وقد أقدم على طعن شخص وزوجته بسلاح أبيض سكين في مناطق متفرقة بالجسم، وأحدث إصابتهما، وذلك في أثناء ضبطهما له خلال محاولته سرقة الشقة الخاصة بهما بالقاهرة الجديدة.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الذي اعتراف بجريمته بغرض السرقة، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، والاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهما في الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.