أخبار مصر

أستاذ علوم سياسية: الطبقة المتوسطة عماد الدولة ويجب أن تكون جزءًا من الخطاب السياسي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من القامات الفكرية لمناقشة القضايا الحيوية التي تشغل الساحة السياسية والاجتماعية في مصر.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن الطبقة المتوسطة تُعد عماد الدولة وقائد عملية التنمية، مشددًا على ضرورة أن تكون جزءًا من الخطاب السياسي.

وأشار "كمال" إلى أهمية الاستثمار في النخبة، موضحًا أنه يحتاج إلى كشف مستمر ومبكر للمواهب الفريدة في المجتمع، ليس في مجالات الثقافة فقط، بل في جميع المجالات.

كما نوه الدكتور كمال بأن الدولة المصرية بحاجة إلى إعادة النظر في مواد التربية الوطنية وتطويرها، بما يتناسب مع متطلبات الجيل الحالي، ويعزز مكانة مصر ودورها على الساحة العالمية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا