رئيس مجلس الشيوخ يدعو الأعضاء لتقديم طلبات الانضمام للجان النوعية بدور الانعقاد الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت على:

دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لتقديم طلبات الترشح والانضمام لعضوية اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس

ومن المقرر أن يجرى المجلس انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس غدا الخميس.

وحددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، ضوابط وإجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، والتى يتم تشكيلها في بداية كل دور انعقاد.

ضوابط تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

مادة 40

يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

مادة 41

يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

مادة 42

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 43

تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.