شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون استهدافهم هدفا حيويا فى تل أبيب بعدد من الطائرات المسيّرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جماعة الحوثى اليمنية، قبل قليل، عن استهدافهم هدفا حيويا في عاصمة دولة الاحتلال تل أبيب بعدد من الطائرات المسيّرة، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأكدت جماعة الحوثى، على أن العملية حققت أهدافها بنجاح ولم يتمكن الاحتلال من رصد الطائرات المسيرة أو إسقاطها.