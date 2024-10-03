شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: اختبار شهر لصفوف النقل نهاية أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبار شهر لصفوف النقل نهاية أكتوبر الجارى، حيث يعد اختبار الشهر هو واحد ضمن مجموعة من الامتحانات التى يعتمد عليها نظام التقييم بالعام الدراسى الجديد، ويستهدف امتحان شهر أكتوبر المنهج الدراسى منذ بدء العام الدراسى حتى موعد عقد الاختبار نهاية الشهر، ويستهدف طلاب النقل من الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى العام.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسى الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التى يتم تدريسها فى الشهر الأول من بداية كل فصل دراسى بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثانى أجزاء المقرر التى يتم تدريسها فى الشهر الثانى من بداية كل فصل دراسى بنسبة 15%.

وأشارت إلى أن توزيع درجات التقييم للفصل الدراسى الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية للصفين الأول والثانى الثانوى العام، مضيفة أنه بالنسبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسى ( الأول – الثاني)، سوف تستهدف نواتج التعلم فى الفصل الدراسى بأكمله ويحصل الطالب على 30% من الدرجة الكلية للمادة، وبذلك يكون إجمالى الاختبارات خلال الفصل الدراسى الواحد 60% من الدرجة الكلية للمادة.

وفيما يتعلق بأعمال السنة، أوضحت الوزارة أنها تتضمن السلوك والمواظبة بنسبة 10%، وكشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعى بنسبة 15%، ليكون بذلك إجمالى أعمال السنة 40 % من الدرجة الكلية للمادة.

ويتم احتساب مجموع درجات الطالب فى المادة الواحدة من خلال ضرب حساب متوسط درجة الطالب فى النهاية العظمى للمادة وقسمتهم على 100.