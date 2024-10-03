شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافى الأرثوذكسى يستضيف المؤتمر السنوي "مجمع نيقية كتابيا" والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية، المؤتمر السنوي "مجمع نيقية.. كتابيًا، تاريخيًا، سياسيًا، قانونيًا"، من يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر الساعة 5م، حتى السبت 12 أكتوبر الجاري.



المؤتمر يأتي بالاشتراك مع مركز البابا شنوده الثالث للتاريخ الكنسي بكنائس وسط القاهرة ومعهد الدراسات القبطية، وذلك برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة ورئيس مركز البابا شنودة للتاريخ الكنسي، ومعهم نخبة من الآباء المطارنة والأساقفة والمحاضرين.