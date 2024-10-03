شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يشارك بمؤتمر منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، ممثلا لجمهورية مصر العربية في الجلسة الإجرائية لمؤتمر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) لوزراء التربية والتعليم بمسقط بسلطنة عمان الشقيقة.

وقالت منظمة الإيسيسكو عبر صفحتها الرسمية: إن مؤتمر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة المهم يتم تنظمية يومي 2 و3 أكتوبر 2024، بمسقط بسلطنة عمان، موضحة إنه يسعى النظام التعليمي إلى تحقيق المساواة والشمول والجودة والملاءمة ومع ذلك، مازال مئات المتعلمين يعانون من نقص التعليم الجيد والعادل، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط وتزيد التحديات بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمناخية، مثل الحروب والجوائح والكوارث الطبيعية، التي أثرت بشكل كبير في قطاع التعليم.

وتابعت المنظمة: لذلك، أصبح من الضروري تحويل التعليم وإعادة تصوره لبناء مستقبل أفضل وأكثر تميزًا، وتعزيز التزاماتنا الدولية والسياسية والمالية بتحسين جودة التعليم وإتاحة للجميع واستثماره لتحقيق التنمية المستدامة والسلام وحقوق الإنسان، وفي هذا السياق، جرت القمة العالمية لتحويل التعليم في الأمم المتحدة، حيث تم وضع ميثاق عالمي لتحويل التعليم، بناءً على التزامات وطنية لكل دولة، واستجابةً لهذه الدعوة، نظمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العمانية، مؤتمر الإيسيسكو الثالت لوزراء التربية والتعليم تحت شعار ما بعد قمة تحويل التعليم من الالتزامات إلى التطبيقات.

وأكدت على أن هدف المؤتمر هو تجديد الإرادة وتقوية الاستعداد لتحويل التعليم، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال، وبناء شبكات وشراكات تعزز تطبيق التزامات قمة تحويل التعليم، ومن المتوقع أن تُختم أعمال المؤتمر بإصدار إعلان مسقط حول تحويل التعليم في العالم الإسلامي.

وشهد المؤتمر عقد جلسات علمية رفيعة المستوى تتناول مختلف المواضيع المتعلقة بتحويل التعليم، بالإضافة إلى عروض تخصصية من الخبراء ومناقشات واسعة لتبادل الخبرات والمبادرات ومعرض متخصص في التربية والتعليم.