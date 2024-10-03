شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى رئيس ولاية بافاريا الألمانية والوفد المرافق له والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، ماركوس زودر رئيس ولاية بافاريا الألمانية والوفد المرافق له.

وكان زودر قد قال لوكالة الأنباء الألمانية في ميونيخ "نحن نسافر إلى القاهرة تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث يتوافق توقيت الزيارة مع الاستراتيجية الخاصة بنا في أفريقيا والشرق الأوسط"، وأضاف: "تعد مصر من المنظور الأمني بمثابة البوابة إلى أفريقيا وشريك مهم في المنطقة ".



وأضاف زودر إنه ثالث رئيس وزراء بافاري يزور مصر بعد فرانز جوزيف شتراوس وإدموند شتويبر، وأردف "إن أهم ما يميز هذه الزيارة هو الاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي"، حيث من المقرر عقد هذا اللقاء يوم الخميس.

على الرغم من أن المحادثات مع مدبولي ستركز أيضاً على موضوع الهجرة، إلا أن هناك قضايا أخرى ستحتل مركز الصدارة: "نريد توسيع نطاق التعاون الاقتصادي كجزء من استراتيجية بافاريا في أفريقيا. وتحقيقاً لهذه الغاية فنحن نقدم الدعم للشركات البافارية ومنها على سبيل المثال شركة سيمنز".