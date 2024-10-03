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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أهمية لقاح الأنفلونزا لكبار السن.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 03 أكتوبر 2024 11:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الإنفلونزا الموسمية هام لكبار السن لكونة يحمي أصحاب المناعة الضعيفة من الإصابة بالمرض.
وأضافت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لكبار السن عبارة عن حقنة تعطى بإبرة في الذراع لتنشيط الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة.
وأوضحت وزارة الصحة، أن الأطفال أقل من عمر تسع سنوات، ولم يسبق لهم التطعيم يجب عليهم تناول جرعتين من تطعيم الإنفلونزا ويجب أن يفصل بينهم مدة شهر، مؤكدة أن تطعيم الإنفلونزا بعد ذلك في أى مرحلة عمرية يجب أخذ جرعة واحدة فقط.
وأكدت أن جرعة تطعيم الإنفلونزا يتم الحصول عليها كاملة دون تقسيمها.
انفوجراف
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