شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: على الراغبين فى التصالح استكمال الإجراءات قبل انتهاء المدة والان مع تفاصيل الخبر

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، إذ قام المحافظ بتهنئة الحضور والمواطنين بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة قدمت كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين فى التصالح وتعمل المحافظة جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء فى ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجى التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالى الصادر برقم 187 لسنة 2023 فى ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، لافتًا إلى أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير فى إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًاً للقانون الحالي، مع اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال غير الجادين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية خلال هذه المرحلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية في الملفات المكلفين بها وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ومنع التعدي على الارض الزراعية والمتغيرات المكانية.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ لشرح من مديرى المديريات حول مجهودات كل منهم فى سبيل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا الأنشطة الخاصة بفعاليات مبادرة السيد رئيس الجمهورية (بداية) بمختلف أنحاء المحافظة، معلنا عن تفعيل منظومة لتقييم عمل مختلف الجهات لضمان التحسين الدائم لأداء كل جهة وتقويم الأخطاء إن وجدت تحقيقا لرضاء المواطنين.

وتضمنت المجهودات تمكن مديرية التربية والتعليم من تقليل الكثافات الطلابية بالفصول وتوفير كافة الكتب الدراسية لجميع الطلاب بمختلف المراحل، إلى جانب دعم المدارس بالعدد الكافى من المدرسين بأنظمة التعاقد المختلفة والإستعانة بالكفاءات من المعلمين المحالين للمعاش.

ووجه محافظ الجيزة خلال اللقاء بزيادة فاعلية البرامج والفعاليات المتبعة لتوفير فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة من خلال التنسيق بين مديرية القوى العاملة وجهاز رعاية وتشغيل الشباب.

وشدد المحافظ على الحضور بضرورة تعظيم الاستفادة من موارد وإمكانات المحافظة وسرعة حصر المساحات الصالحة لإقامة معارض دائمة للخدمات والسلع لتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة طوال العام.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تخصيص كل منهم ليوم إسبوعيا للقاء المواطنين لبحثهم مشكلاتهم ومتطلباتهم وسرعة البت بها، مشددا على ضرورة الإعلان عن تلك اللقاءات لتمكين الراغبين من عرض المشكلات والطلبات الخاصة بهم.