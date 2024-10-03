شكرا لقرائتكم خبر عن حسام زكى: التطورات بلبنان نتيجة عجز المجتمع الدولى عن ردع قادة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الجامعة العربية حذرت من نشوب حرب إقليمية لن ينجو أحد من تداعياتها، ملقيا باللوم على العجز الدولي عن ردع قادة الاحتلال الإسرائيلي وسلوكه المشين.

وأضاف خلال كلمته أمام جلسه طارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن السبيل الدبلوماسي كان متاحا لحلول منطقية ومقبولة للأزمة ويقوم على الالتزام بقرار مجلس الأمن ووقف إطلاق النار في غزة، معتبرا أن السلم الأهلى أولوية قصوى فى لبنان، موضحا أنه لن تعبر هذه الأزمة دون تماسك النسيج المجتمعي واستكمال المؤسسات.