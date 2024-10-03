شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه غدا عن منشية ناصر و6 مناطق رئيسية بالقاهرة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تشهد عدة مناطق بالقاهرة انقطاع المياه 5 ساعات، غدا الجمعة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بتغيير محابس سحب وطرد طلمبات روافع الدراسة، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( شارع الشيخ صالح الجعفرى – مستشفى القاهرة الفاطمية – شارع المنصورية حتى قسم الجمالية – معسكر الأمن المركزى والعمليات الخاصة – قطاع الدراسة للأمن المركزى بشارع صلاح سالم – دار الإفتاء ومشيخة الأزهر – شارع محمد عبده ومتفرعاته خلف مستشفى الحسين – كليات جامعة الأزهر خلف مستشفى الحسين بشارع الازهر – مستشفى الحسين الجامعى – منطقة منشية ناصر).

وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة حتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم ولمدة 5 ساعات.



وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وأضافت الشركة أنها ستدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

انقطاع المياه