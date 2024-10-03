"الجبلي" رئيسًا.. ننشر تشكيل هيئة مكتب لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:



أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب عبد السلام الجبلي، برئاسة اللجنة، بدور الانعقاد الخامس الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، وذلك بالتزكية.



وفاز بمنصب الوكيلين، جمال أبو الفتوح، ومحمد السباعي، وفاز بمنصب أمين السر النائب عمرو أبو السعود، بالتزكية.



وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا اللجان النوعية لإجراء انتخابات هيئات المكاتب بعدما أعلن عن عدم تلقي أي اعتراضات من الأعضاء على تشكيل اللجان النوعية.



ودعا رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، بعد الموافقة على القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية.



وينتخب أعضاء مجلس الشيوخ، هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية بواقع رئيس ووكيلين وأمينا للسر لكل لجنة.