بالأسماء.. التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان بمجلس الشيوخ

وجاءت نتيجة الانتخابات التي دعا إليها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على النحو التالي:

أسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عن احتفاظ أغلب الأعضاء بمناصبهم في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.

محمد يوسف

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