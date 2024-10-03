شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

بعث الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة جاء فيها:

"يسعدني أن ابعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة بخالص التهنئة بمناسبة الذكري الواحد والخمسون لانتصارات اكتوبر المجيدة

لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزًا متجددًا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرس المعارك لتحرير الوطن ، وما زالت تخوض أشرف المعارك لدفع مسيرة الوطن نحو التقدم والنماء ، وسيظل هذا العبور العظيم مبعثًا للفخر والاعتزاز ببطولات رجالا أعلو قيم التضحية والعطاء .

وفق الله سيادتكم ورعاكم وسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية ،سائلين الله العلي القدير لسيادتكم الصحة والتوفيق" .